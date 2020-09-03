Политика Кабмин ужесточил запрет на въезд иностранцев: что изменилось

2020-09-03 20:00 210

 

В среду, 2 сентября, Кабинет министров Украины запретил въезд в страну на срок до двух суток иностранцев, прибывающих транзитом. Данное решение приняли на заседании правительства, пишет Европейская правда.

То есть, были внесены изменения в принятое ранее постановление о запрете въезда иностранных граждан.

Данное решение повлияет на хасидов, которые планируют прибыть в Умань на празднование Рош ха-Шана. Ранее паломники, которые прибывали в аэропорт "Борисполь", показывали пограничникам билет на следующий рейс из аэропорта "Жуляны", т.е. декларировали транзитный въезд. Однако после прохождения паспортного контроля на самом деле направлялись в Умань. Теперь так сделать будет невозможно, поскольку въезд на основании транзита запрещен.

"Тем самым Украина также закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное", - указано в сообщении.

Кроме того сообщается, что в Кабмине уточнили формулировку об обучении как основании для пересечения госграницы - впредь попасть в Украину смогут только учащиеся в вузах, хотя ранее сделать это могли и учащиеся на краткосрочных курсах.

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