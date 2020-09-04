Украина Приватбанк отреагировал на принудительное взыскание $350 млн в пользу Суркисов

2020-09-04 13:44 144

Руководство Приватбанка признало, что выплата государственным банком 10 миллиардов гривен шести компаниям братьев Суркисов нанесет прямой ущерб экономике страны.

"Это принудительное списание не скажется на его (банка) текущем финансовом состоянии, но <...> последствия это будет иметь для экономики страны", - заявил замглавы наблюдательного совета банка Артем Шевалев в Facebook.

По словам Шевалева, годовая прибыль ПриватБанка может быть уменьшена на упомянутую сумму, вследствие чего дивиденды, которые банк мог бы заплатить в госбюджет из этих доходов в 2021 году, будут значительно меньше.

"Бюджет недосчитается этих миллиардов на выплату пенсий, на оборону, на социалку, на борьбу с пандемией", - отметил представитель ПриватБанка.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск компаний братьев Суркисов к ПриватБанку, обязав его выплатить 350 миллионов долларов задолженности по депозитам.

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