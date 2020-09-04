Коронавирус В США признали, что вакцину от коронавируса ждать еще долго

2020-09-04 14:46 66

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вероятность появления вакцины от коронавируса в Штатах в октябре текущего года невелика.

"Если кто-то берет на себя риск сказать, что вакцина появится уже в октябре, с ним сложно спорить. Это маловероятно, но не невозможно. Большинство специалистов придерживаются мнения о том, что в ноябре или декабре - ближе к концу года", - заявил он в эфире телеканала CNN.

Речь идет, по его словам, об эффективном и безопасном препарате.

"Я подчеркиваю - она должна быть безопасной и эффективной. В таком случае я готов буду сам принять эту вакцину и порекомендую сделать то же самое членам своей семьи", - добавил нфекционист.

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