Украина Украинцев ждет новый удар после повышения минималки: что будет с ценами, "зарплаты на 20%..."

2020-09-05 13:00 444

С первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%

Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики, пишет ubr.ua.

Банкир Роман Лепак сообщил, что сентябрьское повышение минималки на 6% немного повлияет на рост потребительских цен на фоне замедления увеличения зарплат во время карантина.

Как отметил Лепак, повышение зарплаты на 20% с 1 января 2021 года заметно отразится на инфляции. Тогда от НБУ потребуется перейти к более сдержанной монетарной политике, а значит некоторого повышения учетной ставки в первом квартале 2021 года.

Эксперт Александра Печерицына сообщил, что рост "минималки", скорее всего, ускорит инфляцию, а также будет отслеживаться центробанком в течение просмотров учетной ставки.

Специалист Сергей Колодий тоже уверен, что повышение зарплат с 1 января и 1 июля 2021 года грозят значительными проинфляционными ожиданиями.