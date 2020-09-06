Украина Шмыгаль рассказал, какой должна быть нормальная для жизни зарплата

2020-09-06 11:30 456

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что 15 тысяч гривен в месяц достаточно для нормального уровня жизни. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Кабинета министров, для нормального уровня жизни в Украине достаточно в среднем получать 15 тысяч гривен. При этом премьер считает, что пенсионерам достаточно в месяц около пяти тысяч.

"Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году это может быть 13 тысяч гривен, и, соответственно, в 2022 году - до 15 тысяч гривен", - заявил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что правительство планирует заложить в госбюджет на 2021 год 159 миллиардов гривен на повышение зарплат и пенсий.

"Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся", - отметил Шмыгаль.

Вместе с тем он пояснил, что в этом вопросе многое зависит от бизнес-среды, и условий, в каких будет находиться экономика.

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