Украина В октябре цена на газ для украинцев резко увеличится: подробности

2020-09-06 13:00 429

 

Цена на газ для населения в Украине в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. Однако после окончания отопительного сезона газ вновь подешевеет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу «Украина 24».

«В октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение», - отметил глава правительства.

Он также отметил, что сейчас в Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет.

«Цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4,2 гривны за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости», - сообщил Шмыгаль.

Он напомнил, что теперь украинцы сами могут выбирать поставщика газа.

«Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше», - добавил премьер.

Ранее мы сообщали, что в Украине открыли рынок газа, главной возможностью которого является выбор поставщика, а регулирование цен больше не действует.

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