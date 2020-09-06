Украина Во время тушения пожара на Донбассе пропали двое военных

2020-09-06 12:00 426

 

При тушении пожара на Донбассе пропали двое военнослужащих. Они были отрезаны огнем от личного состава. В данный момент ведутся поиски.

Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

"Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального л ичного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся", - заявляют в штабе.

Как уточнили в ведомстве, военные и пожарные продолжают бороться с возгоранием. Уже были ликвидированы пожары около Красногоровски, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого. Сейчас продолжают тушить пожар около Луганского, а в районе Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево возгорания удалось локализовать.

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Во время тушения пожара на Донбассе пропали двое военных 2020-09-06 12:00 426

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