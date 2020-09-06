Украинцам анонсировали изменения в законодательстве при выходе на заслуженный отдых
Эту информацию подтвердила нардеп и глава профильного комитета Рады Галина Третьякова.
По ее словам, сейчас разрабатывают законопроект, который предусматривает снятие ограничений по работе на государственной службе, если человеку достиг возраста 60 или 65 лет.
“Сейчас в 60 лет ты вынужден непременно уходить на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то в 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет – это обычный пенсионный возраст в мире, поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым”, – раскрыла все нюансы Галина Третьякова.
Она также добавила, что снятие ограничений является одним из требований Международной организации труда, которое должна выполнить Украина.
Подытоживая, Галина Третьякова рассказала о замысле создать внутри страны модель дополнительного обеспечения людей пенсионного возраста за счет корпоративной социальной ответственности.
“Эта модель введена в Израиле, где предприятия предоставляют людям, достигшим определенного возраста, скидки, например на бесплатное посещение музеев, авиаперелеты и т.д.”, – резюмировала нардеп в комментарии журналистам.
Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.
По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.
"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.