Украина Выход на пенсию в 60-65 лет под вопросом, украинцев отрезвили нововведениями: "Если человек..."

2020-09-06 10:30 1602

 

Украинцам анонсировали изменения в законодательстве при выходе на заслуженный отдых

Эту информацию подтвердила нардеп и глава профильного комитета Рады Галина Третьякова.

По ее словам, сейчас разрабатывают законопроект, который предусматривает снятие ограничений по работе на государственной службе, если человеку достиг возраста 60 или 65 лет.

“Сейчас в 60 лет ты вынужден непременно уходить на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то в 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет – это обычный пенсионный возраст в мире, поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым”, – раскрыла все нюансы Галина Третьякова.

Она также добавила, что снятие ограничений является одним из требований Международной организации труда, которое должна выполнить Украина.

Подытоживая, Галина Третьякова рассказала о замысле создать внутри страны модель дополнительного обеспечения людей пенсионного возраста за счет корпоративной социальной ответственности.

“Эта модель введена в Израиле, где предприятия предоставляют людям, достигшим определенного возраста, скидки, например на бесплатное посещение музеев, авиаперелеты и т.д.”, – резюмировала нардеп в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.

По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

 "Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

 Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.
 
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