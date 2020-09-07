Мир Протесты в Гонконге: задержаны почти три сотни человек, полиция применила газ

2020-09-07 12:11 129

В минувший уикенд в Гонконге прошли массовые демонстрации против закона о национальной безопасности, а также переноса выборов. В результате протестов задержано 289 человек, сообщает South China Morning Post.

6 сентября в особом админрайоне КНР должны были состояться выборы в парламент, однако глава администрации Гонконга Кэри Лам перенесла их на следующий год из-за опасности заражения коронавирусом.

По данным информагентств на улицы Гонконга вышли несколько сотен человек, чтобы выразить протест против политики правительства автономии.

Некоторые из них держали в руках плакаты с лозунгом "Освободите Гонконг!" Для разгона этих демонстраций полицейские использовали, в том числе, перечный газ.

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