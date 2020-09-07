Украина Провокационные обстрелы на Донбассе - снова погиб украинский солдат

2020-09-07 11:10 177

За минувшие сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный погиб, еще один ранен, сообщает штаб ООС.

Из автоматических станковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Красногоровки; из стрелкового оружия - возле Причепиловки.

"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение. На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам недалеко от Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

Также боевики дважды совершали провокационные обстрелы из подствольных гранатометов вблизи Шумов.

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