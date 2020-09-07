Украина Начисление компенсаций к пенсиям и зарплатам, кому из украинцев крупно повезет: "Будут выплачивать..."

2020-09-07 17:00 411

 

Украинцев предупредили о возможном введении новых компенсаций

Об этом пишет Finance.ua.

Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат.

С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

“Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты” (№3817)”, – сказано в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня видов выплат, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В этот список авторы постановления предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

 В законе, помимо этого, также прописаны и источники таких выплат. Но в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным нагрузке на государственный бюджет Украины. 

Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.

По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

 "Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме.

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