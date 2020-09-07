Украина Коснется каждого: пенсионеров предупредили об исчерпании Пенсионного фонда

2020-09-07 19:30 267

 

Появилась информация о возрастании дефицита Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) в период января-августа почти до 16 миллиардов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ на просторах Facebook.

Если отталкиваться от обнародованной инфографики, то показатели доходов ПФУ за январь-август равняются 299,6 миллиардам гривен. Примечательно, что этот период характеризуется расходами на уровне 315,5 миллиардов гривен. Из этого следует, что показатели дефицита средств ПФУ за восьмимесячный период равняются 15,9 миллиардам гривен.

Отметим, что размеры собственных поступлений ПФУ за восемь месяцев составляют 177,7 миллиардов гривен, а ещё 121,9 миллиардов гривен относят к поступлениям в ПФУ, направляющихся из госбюджета. Если сравнивать с этим же восьмимесячным периодом, но прошлого года, то зафиксировано увеличение доходов ПФУ на 14,2 миллиардов гривен.

К слову, недавно стало известно о новой социальной помощи для украинских граждан в размере 1712 гривен, что следует из слов замминистра Министерства социальной политики Виталия Музыченко, прозвучавших в эфире телевизионного канала «Украина 24».

У него спросили о размере социальной выплаты для инвалидов, в ответ на что чиновников поделился сведениями о расчёте этой суммы. Эта информация представляет особенную важность сейчас, когда всё человеческое сообщество сражается с пандемией коронавируса и испытывает её разрушающее влияние, в том числе и на экономику.

«Здесь вопрос − пенсия или социальная помощь. Потому что большинство лиц с инвалидностью, так как они относились к нетрудоспособной категории населения или вообще не имеют трудового стажа, или его имеют меньше чем необходимо для назначения пенсий − в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодня - 1712 гривен», − заявил Виталий Музыченко.

Ранее писалось о том, что в Украине появились новые праздники.

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