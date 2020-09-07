Украина Минсоцполитики придумало новое правило для получателей субсидии на газ

2020-09-07 21:00 207

 

Для украинцев, которые получают субсидии на газ, придумали новое правило.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, потребители природного газа, получающие субсидии, должны уведомлять органы социальной защиты о смене поставщика топлива. В противном случае субсидии и льготы могут быть рассчитаны неправильно.

В Минсоцполитики также объяснили, что новое правило связано с введением с 1 августа 2020 года в Украине рынка природного газа. С этого момента население может самостоятельно выбирать, у какой компании и по каким ценам покупать голубое топливо.

Отмечается ,что органы соцзащиты ежемесячно получают от поставщиков газа информацию о тарифах.

«Эти сведения получаются на основании переданной льготниками и получателями жилищных субсидий информации о наборе предоставляемых им жилищно-коммунальных услуг, а также о предприятиях - поставщиках этих услуг», – говорится в сообщении.

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