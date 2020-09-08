Экономика В Германии заявили,что отравление Навального - это вызов для Евросоюза

2020-09-08 13:44 306

Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер не уверен, что новые санкции против РФ будут эффективными, передает Dw.

"Штрафные меры скорее приводят к ужесточению политики в стране", - заявил Альтмайер в эфире ARD.

По словам Альтмайера, ему неизвестно "ни одного случая", когда санкции заставили бы такую ​​страну, как Россия, "изменить свое поведение".

Он допускает, что Германия может применить такие меры в отношении Москвы в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. А отказ от санкций мог бы ослабить позицию страны по отношению к России.

Чиновник уверен, что подход к данному вопросу должен быть согласован с Евросоюзом, поскольку отравление Навального - это "общий вызов для западных демократий".

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