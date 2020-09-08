Украина Нападение на Балуха: в МВД рассказали подробности избиения

2020-09-08 18:00 87

 

49-летний бывший узник Кремля Владимир Балух находится в больнице после нападения, которое совершили на него в ночь на 8 сентября.

Об этом в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его информации, о нападении в полицию сообщили около 12:00 8 сентября.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. По предварительным данным, Балуха избили в "Гидропарке". После нападения у пострадавшего пропали банковская карта и мобильный телефон.

Делом занимается следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, устанавливают все обстоятельства правонарушения.

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