Украина Нападение на Балуха: в МВД рассказали подробности избиения

2020-09-08 18:00 87

49-летний бывший узник Кремля Владимир Балух находится в больнице после нападения, которое совершили на него в ночь на 8 сентября.

Об этом в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его информации, о нападении в полицию сообщили около 12:00 8 сентября.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. По предварительным данным, Балуха избили в "Гидропарке". После нападения у пострадавшего пропали банковская карта и мобильный телефон.

Делом занимается следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире