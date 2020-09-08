Украина Сотни тысяч штрафов: в полиции отчитались о работе камер видеофиксации нарушений ПДД

2020-09-08 18:30 450

 

В Министерстве внутренних дел озвучили результаты ста дней работы автоматической видеофиксации на дорогах.

За три месяца работы системы водители уже оплатили 645 526 штрафов. А система видеофиксации, напомним, работает с 1 июня.

В Нацполиции объяснили, что камеры были установлены на участках дороги, где чаще всего случались аварии.

Камеры работают круглосуточно. Информация о нарушителе попадает к диспетчерам, которые по номеру выясняют владельца автомобиля и отправляют ему письмо. На оплату штрафа дается 30 дней. Если водитель оплатит штраф в течение десяти дней, то получает скидку в половину суммы штрафа.

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