Украина Сутки на Донбассе прошли без обстрелов, но двое солдат все же пострадали

2020-09-09 11:40 102

За минувшие сутки нарушений перемирия на Донбассе не было, по всей линии разграничения соблюдалась тишина.

"За прошедшие сутки на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника", - сообщает штаб ООС.

При этом без ЧП не обошлось. Во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих получили ранения от взрыва мины ПМН-2. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

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