Политика За несколько месяцев до выборов рейтинги Трампа резко взлетели

2020-09-10 09:37 282

За несколько месяцев до выборов рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя.

Как показали данные опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% опрошенных.

"В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня", - отмечает издание.

Согласно опросу, проводившемуся с 22 по 25 августа, положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.

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