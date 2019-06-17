Политика Трамп массово увольняет сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге

2019-06-17 11:15 228

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.

Как сообщает NBC News, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ. Отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.

При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Ранее Байден обошел Трампа в очередном предвыборном рейтинге. Разница между возможными кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.