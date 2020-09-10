Украина Как соблюдается полный режим прекращения огня на Донбассе

2020-09-10 10:11 237

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

"За минувшие сутки нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере", – сообщает сегодня пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка", – сказано в сообщении.

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