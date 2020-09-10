Курьезы Хакеры взломали сайт и переименовали академию МВД Беларуси

2020-09-10 14:16 291

Хакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и переименовали его в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображения с подписью "с любовью, Белорусские кибер-партизаны". Об этом сообщил белорусский портал Tut.by.

"Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от "кибер-партизан Беларуси", - говорится в сообщении.

Сайт перестал открываться вчера вечером. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Напомним, ранее хакеры взломали официальные сайты управделами Лукашенко, МВД и Академии МВД. Хакеры добавили Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева в список разыскиваемых лиц.

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Курьезы

Хакеры взломали сайт и переименовали академию МВД Беларуси 2020-09-10 14:16 291
документ На сайте МВД Беларуси появилось сообщение о розыске Лукашенко 2020-09-04 17:29 2379
Туриста из США оштрафовали за нарушение карантина на 500 тысяч долларов 2020-08-28 20:28 3918
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