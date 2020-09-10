Украина Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге

2020-09-10 18:30 99

 

Появились обещания Дениса Шмыгаля о двух пенсиях, а также о других планах Кабинета министров.

Известно, что в Украине уже давно говорят о второй пенсии, но в итоге разработка проекта закона касательно накопительного пенсионного обеспечения переносится на постоянной основе.

Это решение имеет как сторонников, так и противников. К примеру, по мнению бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, существующая ситуация делает крайне сложным сохранение и тем более приумножение собранных средств.

Однако, доступно заявление премьер-министра Украины о том, что выплата накопительных пенсий будет проходить наряду с солидарными (то, что получают украинцы сейчас).

«Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени», − поделился Денис Шмыгаль.

К примеру, если каждый месяц откладывается по 7% с заработной платы на накопительный счёт, то в период пенсии появляется возможность получения дополнительной выплаты в размере 10,2% от последней заработной платы.

Каким мог бы быть размер второй пенсионной выплаты:

- если зарплата равняется 20 тысячам и делается взнос в размере 7% − 2 тысячи гривен;

- если зарплата равняется 10 тысячам гривен и делается взнос в размере 7% − 1,02 тысячи гривен.

Помимо этого, в Украине могут ввести нулевую декларацию, обещание о чём можно найти в президентской программе. Налоговая амнистия уже проведена во многих странах, среди которых упомянем Аргентину, Бразилию, Индонезию и Италию.

Эти страны на протяжении долгого времени имели место с теневой экономикой, а поэтому населению предложили узаконить всё, что им удалось заработать без уплаты налогов, но при этом предполагалось выплата государству нескольких процентов.

Сообщается, что сейчас Кабинет министров предлагает ставку от 2,5% (если трата денег осуществлялась для того, чтобы приобретать государственные ценные бумаги) до 10% (речь идёт о всём имуществе, за исключением недвижимости, автомобиля и прав интеллектуальной собственности).

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