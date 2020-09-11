Мир Трамп проговорился о сверхсекретных американских системах вооружения

2020-09-11 20:28 150

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат Мичиган заявил, что Соединенные Штаты обладают системами вооружений настолько секретными, что про них ничего не известно мировому сообществу.

"У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает", - заявил Трамп. Он предположил, что будет лучше, если положение дел продолжит оставаться таким.

Также, Трамп добавил, что ВС США теперь "сильнее, чем когда-либо".

По его словам, только за последние 3,5 года США потратили около 2,5 трлн долларов на модернизацию вооруженных сил страны.

Напомним, президент США считает, что Минобороны желает только войны, чтобы обогащались предприятия, занимающиеся производством вооружений, боеприпасов и военной техники.

 

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