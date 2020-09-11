Мир Microsoft обнаружил сразу три группы хакеров из РФ, Китая и Ирана

2020-09-11 19:33 249

Аналитики Microsoft обнаружили сразу три группы хакеров из РФ, Китая и Ирана, которые в последнее время совершали попытки атаковать сайты политиков и организаций, участвующих в президентской предвыборной компании в США.

Как говорится в докладе компании Microsoft, речь идет о таких хакерских группах, как Strontium, действующей из России, Zirconium из Китая и Phosphorus из Ирана.

Первая группа хакеров атаковала сайты более 200 организаций, включая политические штабы, группы защиты интересов, партии и политических консультантов. В отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, Strontium также была указана как организация, которая несет основную ответственность за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году.

Вторая группа также совершила кибернападения на сайты известных лиц, связанных с предстоящими выборами. Среди их жертв оказались люди, связанные с предвыборной кампанией Джо Байдена, а также лидеры международного сообщества.

Иранские хакеры продолжали атаковать личные аккаунты людей, связанных с президентской предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире