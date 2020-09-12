Мир В Беларуси должен немедленно начаться диалог – ООН

2020-09-12 10:00 159

Генсек ООН обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции в Беларуси.

Кризис в Беларуси может быть разрешен белорусами только посредством широкого диалога – он должен начаться немедленно. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреш, сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик в пятницу, 11 сентября.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", – заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции.

"Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей", – добавил Дюжаррик.

Напомним, власти ЕС и США согласовывают "адресные санкции" против Беларуси. Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что они "должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Беларуси".

Напомним, Латвия, Литва и Эстония уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси, среди которых также находится президент Александр Лукашенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире