Украинцам могут запретить работать и учиться без прививок

В Верховную Раду подан законопроект об обязательной вакцинации
В Раде зарегистрирован законопроект №4058 об обязательной вакцинации среди украинцев и запрете допуска на работу/учебу непривитых граждан.
Автор документа - депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко.
Одним из ключевых пунктов законопроекта является норма о возможности отстранения от работы и учебы лиц, которые:
Также предлагается ввести обязательные прививки для ряда категорий работников.
В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на работу по решению главного эпидемиолога в регионе.
Согласно проекту, детям будут позволять ходить в школу или садик только после соответствующего выбора семейного педиатра.
Для справки.
В рабочую группу, которая создала законопроект, кроме депутатов вошли заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская и помощник-консультант народного депутата Анжелики Лабунской, врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.
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