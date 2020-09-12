Украина Украинцам могут запретить работать и учиться без прививок

2020-09-12 14:00 195

 

В Верховную Раду подан законопроект об обязательной вакцинации

В Раде зарегистрирован законопроект №4058 об обязательной вакцинации среди украинцев и запрете допуска на работу/учебу непривитых граждан.

Автор документа - депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является норма о возможности отстранения от работы и учебы лиц, которые:

  • являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний;
  • больны опасными для окружающих инфекционными болезнями;
  • были в контакте с такими больными (в этом случае предполагается выплата соцстраховки);
  • уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.

Также предлагается ввести обязательные прививки для ряда категорий работников.

В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на работу по решению главного эпидемиолога в регионе.

Согласно проекту, детям будут позволять ходить в школу или садик только после соответствующего выбора семейного педиатра.

Для справки.

В рабочую группу, которая создала законопроект, кроме депутатов вошли заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская и помощник-консультант народного депутата Анжелики Лабунской, врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

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