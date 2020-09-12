Украина Три проверки субсидиантов: кому придется вернуть деньги в бюджет

2020-09-12 12:30 249

 

В Украине внедрили новую систему проверки субсидиантов. Каждый получатель помощи пройдет трехэтапную верификацию, а в отдельных случаях деньги придется вернуть в бюджет.

Юрист Александр Плахотник поясняет: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

Итак, есть три этапа проверки:

  • перед назначением выплаты;
  • во время получения выплаты;
  • в течение трех лет после отмены выплаты.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают в Минсоце.

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета.

  • есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;
  • машина возрастом до 5 лет;
  • сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;
  • последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;
  • есть задолженность по коммунальным платежам.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

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