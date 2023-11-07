Политика Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной: куда лучше не ехать

2023-11-07 17:37

 

Украина официально не получала от польских перевозчиков никаких требований.

По состоянию на утро 7 ноября польские перевозчики блокируют три пункта пропуска: "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

"Наша позиция однозначна: блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности". Находимся в постоянной коммуникации с нашим Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы разрешить ситуацию", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что официальные требования от польских перевозчиков не были переданы ни одному представителю украинской стороны.

"Из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза — то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Шлях", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года.

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