Украина Названа самая сильная боль, которую может испытать человек

2020-09-12 13:30 195

Болью называют неприятное ощущение, которое дает сигнал о том, что в организме человека происходит что-то не так. Острая проходит сразу после ее устранения, а хроническая продолжается годами. Назван список самой сильной боли, которую может испытать человек, не считая остановки сердца.

Разрыв ахиллова сухожилия

По причине того, что данное сухожилие является самым чувствительным в организме, при его разрыве возникает резкая и непереносимая боль. Чаще всего такая проблема возникает у бегунов, ведь место от середины икры до самих пяток позволяет им бегать, прыгать.

Рождение ребенка

Такую боль может описать только женщина. Однако современные исследования дали возможность понять мужчинам, что чувствует особь женского пола при рождении ребенка с помощью электродов, имитирующие схватки. Они описывали это так: живот ужасно болел, а таз расширялся так, как будто все органы хотят выйти наружу.

Камни в почках

Люди, у которых есть камни в почках, периодически могут испытывать сильную боль в боку. Кроме этого, есть шанс поднятия температуры, выделения крови при мочеиспускании, а также возникает рвота.

Кластерная головная боль

Такая боль в основном локализуется в районе глаза и больше не меняет расположение. Люди, страдающие от кластерных головных болей, говорят, что ощущение как будто им в зеницы вставляют раскаленную кочергу.

Ожог второй степени

На самом деле именно ожог второй степени будет более болезненным, чем третей. У человека даже может возникнуть шок от его получения.

Столбняк

Это бактериальная инфекция, которая вызывает у человека множество болезненных судорог. Заразиться ею можно, наступив на ржавый гвоздь и проколов ногу им, или вовсе не имея прививки от столбняка.

Абсцесс зуба

Абсцесс может возникнуть в любой области организма человека, однако если это произойдет в районе зуба — боль будет невыносимая. Без вмешательства хирурга избавиться от проблемы будет невозможно.

Воспаление тройничного нерва

Чаще всего встречается у мужчин. Боль сравнивают с ударом молнии, которая может длиться от нескольких минут до часов.

Внешние факторы, которые приносят человеку сильную боль

Крупные дикие животные

Крупные животные при любом нападении наносят сильные удары. Во время атаки могут отрывать конечности жертвы и раздирать ее на куски.

Укус рыбы-камень

Это рыба, которую часто встречают в районах Тихого и Индийского океана, может маскироваться под камни на дне. Если человек случайно на нее наступит, то испытает ужасную боль. Большая доза яда бородавчатки способна убить человека за несколько дней.

Укус муравья пуля

Индекс боли от укуса муравьи пуля максимален. Боль можно сравнить с той, когда человек ходит по раскаленным углям или при проколе пятки длинным ржавым гвоздем.

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