Экономика Курс доллара в Украине может "взлететь": озвучен прогноз на неделю

2020-09-13 11:30 114

 

На следующей неделе доллар продолжит умеренно расти по отношению к украинской валюте и преодолеет отметку в 28 гривен.

Как сообщает "Апостроф".

"На межбанке валюта может торговаться через неделю около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн", - прогнозирует аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Он добавил, что вполне возможен рост курса доллара выше отметки в 28 гривен. При этом важным фактором будут действия участников рынка.

"Ведь по факту в последнее время НБУ не особо активно участвует в торгах на межбанке, а это означает, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50", - резюмировал он.

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