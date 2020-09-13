Украина Нафтогаз показал новые тарифы на газ с сентября

2020-09-13 13:00 402

 

Украинцы смогут выбрать из трех тарифов самый выгодный

Группа "Нафтогаз" предлагает для бизнеса тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", разработаны с учетом профиля тарифного клиента.

Об этом сообщает департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Так, в частности, тариф "Годовой" лучше всего подходит для газоснабжающих компаний (газсбыт): учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадной оплата).

С сентября 2020 года тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, по фиксированной цене в течение месяца.

Заказать газ, в рамках тарифа "Месячный", можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

Кроме того, для бытовых потребителей доступны два тарифа — "Месячный" и "Годовой", отмечают в компании.

По условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям "Годового тарифа", цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора.

Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

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