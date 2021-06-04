Турция нашла очень богатые месторождения природного газа в Черном море

Турция нашла новые месторождения природного газа в Черном море. Теперь Анкара готовит официальное заявление.
Как сообщает Bloomberg, предварительные данные показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа.
"При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море", - пишет Bloomberg.
В Минэнерго Турции не стали комментировать открытие. Но в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести "хорошие новости" с побережья Черного моря.
Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем – импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте, отмечает издание.