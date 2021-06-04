Мир Турция нашла очень богатые месторождения природного газа в Черном море

2021-06-04 14:46

Турция нашла новые месторождения природного газа в Черном море. Теперь Анкара готовит официальное заявление. 

Как сообщает Bloomberg, предварительные данные показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа.

"При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море", - пишет Bloomberg.

В Минэнерго Турции не стали комментировать открытие. Но в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести "хорошие новости" с побережья Черного моря.

Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем – импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте, отмечает издание.

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