Украина Украинцы смогут получать по две пенсии: детали

2020-09-14 18:30 285

Экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что при введении накопительной пенсионной системе сохранить и тем более приумножить накопленные пенсии в Украине будет очень сложно.

Об этом он рассказал, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что при выходе на пенсию украинцы начнут получать по две пенсии – солидарную и накопленную по новой пенсионной системе.

Отметим, что премьер сообщил, что накопительную систему планируют запустить уже до конца года и украинцы смогут получать сразу две пенсии.

«Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус (накопленную сумму, - ред.) сразу снять, а можно его растянуть во времени», – пояснил Шмыгаль.

Согласно нововведению украинцы ежемесячно будут вносить определенный процент от заработка в счет накопительной пенсии.

Так, если ежемесячно украинцы будут откладывать по 7% от зарплаты, то на пенсии можно рассчитывать на дополнительную выплату – 10,2% от последней зарплаты.

Соответственно при зарплате 20 тысяч гривен и взносе 7% откладывать придется около 2 тысяч гривен, а при зарплате 10 тысяч гривен – 1,02 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает, что систему финансирования пенсий следует пересмотреть.

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