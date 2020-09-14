Украина Названа сумма, которую в следующем году потратят на ремонт дорог

2020-09-14 19:00 252

 

В следующем году на ремонт и обустройство дорог планируют выделить на 16% больше средств - 150 миллиардов гривен. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

"Кроме прямых расходов госбюджета, мы предусматриваем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу. Общие расходы на дорожное хозяйство должны достичь 150 млрд грн", - отметил глава Минфина.

Служба безопасности Украины разоблачила и остановила хищения государственных средств во время ремонта дорог в Донецкой и Кировоградской областях на сумму свыше 25 млн гривен.

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