Сепаратисты трижды обстреливали позиции ВСУ и применили беспилотник

Подконтрольные РФ сепаратисты Донбасса за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. Неприцельный огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия официально задокументирован.
"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – подчеркнули в штабе.
Также в районе Пищевика был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.
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