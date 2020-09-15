Мир Алексей Навальный сделал неожиданное заявление немецкому прокурору

2020-09-15 13:44 369

Отравленный в РФ оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо. 

"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сообщает со ссылкой на источники в службе безопасности Германии The New York Times.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится".

Также источник сообщил, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.

Ранее представители клиники Charite заявили, что состояние оппозиционера улучшилось настолько, что его полностью отключили от искусственной вентиляции легких.

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