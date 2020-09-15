Украина Эксперт дал совет, стоит ли сейчас менять доллары

2020-09-15 21:30 60

 

Лучше сейчас придержать свои сбережения в валюте, поскольку курс гривны будет опускаться. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

“Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немножко придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае. Что касается инфляции, то инфляция, мы с вами говорим, что что-то может подорожать — ничего не будет дорожать кроме продуктов — они будут более-менее еще. Плюс коммунальные услуги. Коммунальные услуги вообще на первом месте. Но это же нужно за месяц эти затраты произвести, поэтому вам нужно сейчас, все-таки выгодно какое-то время подержать валюту, если у вас сейчас нет никаких затрат в гривне”, — сказал Алексей Дорошенко, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас менять доллары, с учетом того, что людям нужно купить зимние вещи.

Он отметил, что инвестициями заниматься сейчас также не выгодно.

“В прошлом году, еще вначале этого, кто-то вкладывал в ОВГЗ. В принципе, очень выгодное вложение было. Сейчас, в принципе, уже те, кто хотел, они либо квартиры купили, потому что в то время инвестиции шли именно в квартиры, и что-то еще купили. То есть, сейчас, вот такие вот инвестиционные вещи — не особо то и выгодны. Поэтому многие сейчас, откровенно говоря, просто деньги держат в валюте”, — добавил эксперт.

Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 28,00 грн/доллар.

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