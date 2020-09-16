Мир Армия Израиля жестко ответила на провокацию террористов в секторе Газа

2020-09-16 15:08 219

Израильские военные нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет. 

"Террористы в Газе выпустили 15 ракет по Израилю с прошлой ночи. В ответ наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу", –  сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Ранее палестинцы выпустили две ракеты по Израилю. Одна из них была перехвачена системой ПВО. Это произошло во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

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