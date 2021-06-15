Курьезы Медик украла карточку умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе обеды

2021-06-15 08:15

В больнице Бирмингема медик украла карту умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе чипсы и сладости,  сообщает Daily Mail.

Медработница воспользовалась карточкой 83-летней женщины всего через 17 минут после того, как она умерла в больнице Бирмингема.

Она использовала бесконтактную сенсорную панель в торговом автомате в больницу, чтобы сделать шесть покупок по 1 фунту стерлингов.

В тот вечер она сделала еще одну покупку на 1 фунт стерлингов, прежде чем снова попытаться воспользоваться картой, когда она в следующий раз вернулась на работу через четыре дня.

Женщина сначала утверждала, что она нашла карту на полу и при оплате перепутала ее с собственной. Однако позднее она признала мошенничество в суде и была приговорена к двум пятимесячным тюремным заключениям одновременно, оба отсрочены на 18 месяцев.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за взрыва повербанка в Харьковской области ребенок потерял пальцы

2021-05-03 12:04

После коронавируса появляются фантомные запахи: медики дали объяснение

2021-04-28 21:40

В Ивано-Франковской области обеспокоенные медики испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield

2021-04-21 17:40

Глава Минздрава жестко отреагировал на предложение увольнять медиков за отказ от вакцинации

2021-03-26 09:23

Еще новости в разделе "Курьезы"

Медик украла карточку умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе обеды

2021-06-15 08:15

Легенда Pink Floyd Роджер Уотерс в особо грубой форме отказал Марку Цукербергу

2021-06-14 15:43

фото Школьникам Беларуси на выпускной подарили по 2 кг цемента, а учителям по 3 кг

2021-06-14 12:40

Протестующие студенты захватили и больше суток удерживали в заложниках директора колледжа

2021-06-10 15:21
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Медик украла карточку умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе обеды 2021-06-15 08:15
Легенда Pink Floyd Роджер Уотерс в особо грубой форме отказал Марку Цукербергу 2021-06-14 15:43
фото Школьникам Беларуси на выпускной подарили по 2 кг цемента, а учителям по 3 кг 2021-06-14 12:40
Протестующие студенты захватили и больше суток удерживали в заложниках директора колледжа 2021-06-10 15:21