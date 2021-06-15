Курьезы Медик украла карточку умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе обеды

2021-06-15 08:15

В больнице Бирмингема медик украла карту умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе чипсы и сладости, сообщает Daily Mail.

Медработница воспользовалась карточкой 83-летней женщины всего через 17 минут после того, как она умерла в больнице Бирмингема.

Она использовала бесконтактную сенсорную панель в торговом автомате в больницу, чтобы сделать шесть покупок по 1 фунту стерлингов.

В тот вечер она сделала еще одну покупку на 1 фунт стерлингов, прежде чем снова попытаться воспользоваться картой, когда она в следующий раз вернулась на работу через четыре дня.

Женщина сначала утверждала, что она нашла карту на полу и при оплате перепутала ее с собственной. Однако позднее она признала мошенничество в суде и была приговорена к двум пятимесячным тюремным заключениям одновременно, оба отсрочены на 18 месяцев.