Мир Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата

2020-09-16 13:14 81

Facebook заявил о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра - Climate Science Information Center - актуальные данные о климатических изменениях в мире.

Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального кризиса", - говорится в заявлении компании.

Также в ФБ отметили, что аналогичный к коронакризису подход по предоставлению информации можно использовать и к климатическому кризису.

"Запускаем новый информационный центр по вопросам изменения климата на Facebook для того, чтобы пользователи смогли получать достоверные и актуальные сведения о климате", - информировала пресс-служба.

Climate Science Information Center - это специальная площадка, где содержатся фактические и статистические данные ведущих международных климатических организаций, таких как Всемирная метеорологическая организация, Программа ООН по окружающей среде, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и многие другие.

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