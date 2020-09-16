Украина С 2021 года пенсионерам от 75 и 80 лет начнут платить надбавку в 400 и 500 гривен

2020-09-16 18:30 216

Кабинет министров Украины решил повысить пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан в следующем году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября.

Так, в 2021 году пенсионные выплаты повысят для таких категорий:

- ежемесячная компенсационная выплата до 400 гривен пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты;

- ежемесячная выплата до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты.

Кроме того, со следующего года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий.

Как отметили в Минфине, на реализацию этого законопроекта понадобится 4,5 млрд гривен.

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