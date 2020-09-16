Коронавирус Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины

2020-09-16 22:00 165

На Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.

"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.

Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

Также, в области на карантин закрыты 11 детсадов из 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.

Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.



В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

Отметим, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.