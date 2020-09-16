Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины

На Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.
Также, в области на карантин закрыты 11 детсадов из 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.
Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.
Отметим, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.
Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.
При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.
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