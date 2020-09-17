Коронавирус Температура при коронавирусе может держаться две недели: врач дал детальное разъяснение

2020-09-17 10:30 111

 

У некоторых больных коронавирусом температура выше 37 градусов может держаться неделю-две, что, вероятно, связано с особенностями иммунного ответа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

По его словам, затяжной период высокой температуры может быть связан с тем, что COVID-19 старается уклониться от действия защитных иммунных клеток и влияет опосредованно на противовирусный ответ иммунной системы, угнетая действие интерферона.

"Температура - один из первых неспецифических факторов защиты организма от вирусных заболеваний. Она всегда должна сопровождать инфекционное заболевание. Иначе - или заболевание не инфекционное, или неправильно (некорректно) работает иммунный ответ", - подчеркнул инфекционист.

Дубровский добавил, что картина болезни коронавирусом практически аналогична с ОРВИ: пациент болеет до 5-6 дней, 80-90% больных успешно выздоравливают. Около 10-20% не выздоравливают быстро, потому что иммунитет ослаблен из-за различных причин или состояний, хронических болезней. Тогда лечиться нужно комплексно.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Верующие ликуют: коронавирус не смог победить Филарета

2020-09-16 21:00 561

Эксперты предупредили о массовой безработице в случае второй волны коронавируса

2020-09-16 14:43 678

Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата

2020-09-16 13:14 591

Трамп уверяет, что вакцина от коронавируса будет готова менее чем через месяц

2020-09-16 12:16 516

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Температура при коронавирусе может держаться две недели: врач дал детальное разъяснение

2020-09-17 10:30 111

Данные на 17 сентября. В Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки заразилось 3 584 человека

2020-09-17 09:00 219

Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины

2020-09-16 22:00 606

Верующие ликуют: коронавирус не смог победить Филарета

2020-09-16 21:00 561
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Температура при коронавирусе может держаться две недели: врач дал детальное разъяснение 2020-09-17 10:30 111
Данные на 17 сентября. В Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки заразилось 3 584 человека 2020-09-17 09:00 219
Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины 2020-09-16 22:00 606
Верующие ликуют: коронавирус не смог победить Филарета 2020-09-16 21:00 561

Лента

11:00 На Землю надвигается самая мощная магнитная буря в году: как уберечься от негативного влияния
10:35 Експерт пояснив, чому Лозинський є «агентом Москви»
10:30 Температура при коронавирусе может держаться две недели: врач дал детальное разъяснение
10:00 Штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен»
09:30 Гривна пробьет новое дно, курс валют резко изменится: заявление НБУ
09:00 Данные на 17 сентября. В Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки заразилось 3 584 человека
08:30 17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
08:00 В Кремле опровергли заявление Лукашенко об оружии
07:45 Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
22:00 Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины