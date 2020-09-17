Коронавирус Температура при коронавирусе может держаться две недели: врач дал детальное разъяснение

2020-09-17 10:30 111

У некоторых больных коронавирусом температура выше 37 градусов может держаться неделю-две, что, вероятно, связано с особенностями иммунного ответа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

По его словам, затяжной период высокой температуры может быть связан с тем, что COVID-19 старается уклониться от действия защитных иммунных клеток и влияет опосредованно на противовирусный ответ иммунной системы, угнетая действие интерферона.

"Температура - один из первых неспецифических факторов защиты организма от вирусных заболеваний. Она всегда должна сопровождать инфекционное заболевание. Иначе - или заболевание не инфекционное, или неправильно (некорректно) работает иммунный ответ", - подчеркнул инфекционист.

Дубровский добавил, что картина болезни коронавирусом практически аналогична с ОРВИ: пациент болеет до 5-6 дней, 80-90% больных успешно выздоравливают. Около 10-20% не выздоравливают быстро, потому что иммунитет ослаблен из-за различных причин или состояний, хронических болезней. Тогда лечиться нужно комплексно.

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