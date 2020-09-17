Мир Склонность к сахарному диабету можно определить за 10 секунд

2020-09-17 13:00 276

Международная группа ученых на протяжении 10 лет отслеживала состояние 800 мужчин и женщин со значительным ожирением.

Периодически их просили пройти исследование на измерение величины силы кисти, простыми словами, как сильно человек может сжать определенный предмет ладонью. Подобные измерения проводятся с помощью прибора под названием динамометр.

В норме у женщины показатель силы кисти, если его разделить на вес, должен равняться 0,49 кг.

Если он будет меньше хотя бы на одну десятую, то склонность к диабету увеличивается на 50%.

У мужчин оптимальный показатель силы равняется 0,68 кг.

Провести исследование при наличии аппарата можно даже в домашних условиях. В любом случае, медики советуют следить за силой в руках и сдать анализ на уровень сахара в крови, если у вас есть ожирение, а руки стали заметнее слабее.

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