Украина Зеленский начал обещать увеличение зарплат ученым, учителям и медикам

2020-09-17 20:11 270

В преддверии местных выборов в Украине действующий президент Украины анонсировал ощутимое увеличение зарплат ученым, учителям и медикам.

"Поставлена задача - первый драфт бюджета, детально мы его еще не можем увидеть, будет подробно показан и обществу, и депутатам парламента, поставлена задача увеличения заработной платы ученым, учителям, медикам", - заявил Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область.

По словам Зеленского, повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 - это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Напомним, ранее президент подписал закон о повышении минимальной заработной платы с 1 сентября до 5 тыс. гривен.

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