Украина В МОЗ попытаются сделать зарплаты медиков, как у работников прокуратуры

2020-12-16 12:43 112

Из-за отказа парламента увеличить расходы на медицину почти вдвое Минздрав подготовил законопроект, который даст возможность повысить зарплаты медикам.

 "Я считаю и настаиваю, что такие нормы должны быть утверждены в нашем законодательстве... Поэтому мы считаем, что такой законопроект должен стать законом, и у нас должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают нашим медикам", - рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

Так, Минздрав предлагает привязать зарплаты медиков к прожиточному минимуму по аналогии с прокурорами. Степанов уверен, если не повышать оплату труда медработников, то они якобы уедут за границу.

Напомним, в Минздраве считают, что в бюджет заложили почти вдвое меньше средств на медицину - 159 млрд, тогда как необходимо почти 300 млрд. В том числе в шесть раз меньше денег заложили на вакцинацию.

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Украинским чиновникам разрешили занимать свои "пригретые" места до 70 лет 2020-12-16 13:14 126
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