Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату майже на 1000 гривень

Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату майже на 1000 грн у 2024 році. Рекомендації щодо розміру "мінімалки" на 2024 рік надано Мінфіну для попередніх розрахунків на рівні 7651 грн, або на 951 грн більше у порівнянні з нинішніми 6700 грн.
Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.
За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:
За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.