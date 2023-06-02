Экономика Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату майже на 1000 гривень

2023-06-02 09:35

Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату майже на 1000 грн у 2024 році. Рекомендації щодо розміру "мінімалки" на 2024 рік надано Мінфіну для попередніх розрахунків на рівні 7651 грн, або на 951 грн більше у порівнянні з нинішніми 6700 грн.

Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:

  • розмір мінімальної заробітної плати - 7651 грн (зараз - 6700 грн)
  • розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки - 3443 грн (зараз - 2893 грн)

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

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