Украина В Киеве раскрыта масштабная межрегиональная сеть ботоферм с тысячами аккаунтов

2020-09-17 21:16 207

В Киеве раскрыта масштабная межрегиональная сеть ботоферм на 3,5 тыс. аккаунтов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Правоохранители провели обыски по адресам, где находилось оборудование, изъяли техническое обеспечение, более 6 тыс. SIM-карт и другие вещественные доказательства.

"Столичные правоохранители разоблачили межрегиональную сеть ботоферм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть в 3,5 тыс. ботов, которая располагалась в столице и Запорожской области, обнаружили правоохранители в ходе расследования уголовного производства. Ее организаторы руководили учетными записями в соцсетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали иностранные SIM-карты.

Как сообщают в прокуратуре, аккаунты создавались на заказ для провокации в интернете социальных конфликтов, распространения ложной информации относительно политических конкурентов заказчиков, подстрекательства к протестам и тому подобное.

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