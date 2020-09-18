Украина С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"

2020-09-18 10:39 306

Как сообщает пресс-служба СБУ, с начала текущего года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену.

Еще 27 производств открыто по созданию террористической группы или организации, и по 2 – за диверсии, шпионаж и терактыи т.п. В большинстве случаев расследования касаются разоблаченных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины.

Так, госизмена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций "А" Валерию Шайтанову. Он находился на агентурном связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операции в районе АТО/ООС.

Подозрение о совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще трое человек собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы, задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

Всего по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство.

По результатам расследований уже были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 – за госизмену. 

А именно, к 12 годам лишения свободы приговорен бывший милиционер Олег Смородинов, который по заданию ФСБ совершил убийство начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура. 

За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, к 12 годам лишения свободы приговорены двое граждан Украины. Свою задачу они получили от представителей контролируемого российскими спецслужбами так называемого "ЦСО МГБ ДНР".

К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".

За шпионаж приговорен к 10 годам лишения свободы гражданин КНР - профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии. Мужчина собирал секретную информацию по разработкам объектов ОПК Украины.

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