Украина На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

2020-09-18 12:15 243

Сепаратисты Донбасса за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Еще один обстрел был совершен с начала нынешних суток, бойцы ВСУ не пострадали.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у Новогригорьевки.

Выстрелы были неприцельные и не представляли угрозу украинским военным. Поэтому они не открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 18 сентября, был зафиксирован еще один обстрел со стороны сепаратистов. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал украинских военных вблизи населенного пункта Водяное. Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

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